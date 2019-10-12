19 октября в «Смене» можно бесплатно посмотреть фильм «На ощупь» и обсудить его с режиссером

В субботу, 19 октября в 15:00 в кинотеатре «Смена» псковский «Ленфильм-клуб» покажет короткометражный фильм «На ощупь». Об этом сообщили «Псковской правде» организаторы клуба.

«На ощупь» - это драма псковского режиссёра Андрея Буянова о женщине, которая выкрадывает документы и на последней электричке уезжает за город. Она находит частный коттедж, но хозяин дома, молодой парень, с опаской выглядывает в окно и не спешит открывать дверь. Хозяина дома предупредили телефонным звонком: «Возможно, она теперь знает… Вы еще успеете уехать…». Что нужно этой женщине? Кто она и зачем приехала ночью? Его сердце подскажет нужный ответ

В просмотре и обсуждении короткометражки примет участие режиссёр фильма, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры, обладатель стипендии губернатора Псковской области для одарённых детей и молодёжи Андрей Буянов, исполнительница главной роли - заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра (художественный руководитель Сергей Безруков) Галина Бокашевская и участники съёмочной группы. Также будет показан фильм о фильме.

Вход свободный, однако предварительно организаторы просят зарегистрироваться.