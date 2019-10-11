В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора

Новый грузовой МАЗ с лепестковым захватом встал на вооружение регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром».

В техпарке регоператора эта вторая такая машина, рассказал «Псковской правде» директор «Экопрома» Сергей Пайст.

Манипулятор с лепестковым захватом позволяет сразу загружать крупногабаритный мусор и мусор, который скапливается на несанкционированных свалках, отметил Сергей Пайст. По его словам, регоператор выполняет свои договорные обязательства перед муниципалитетами по ликвидации подобных свалок, но «работы предстоит еще много».