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Общество / Коммуналка

В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора

11 октября 2019 года, 16:58

Новый грузовой МАЗ с лепестковым захватом встал на вооружение регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром».

В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора
Грузовик с грейфером позволяет эффективнее ликвидировать свалки
Фото компании
В техпарке регоператора эта вторая такая машина, рассказал «Псковской правде» директор «Экопрома» Сергей Пайст.

Манипулятор с лепестковым захватом позволяет сразу загружать крупногабаритный мусор и мусор, который скапливается на несанкционированных свалках, отметил Сергей Пайст. По его словам, регоператор выполняет свои договорные обязательства перед муниципалитетами по ликвидации подобных свалок, но «работы предстоит еще много».

В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора
Техпарк компании пополняется ежемесячно
Фото компании
Отметим, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. В Псковской области в обновление техники, контейнеров уже вложено более полумиллиарда рублей.

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