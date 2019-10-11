За полтора года в Псковской области число ТОСов выросло с 0 до 50

Как подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, в Псковской области выстроена уникальная система ведения и сопровождения людей с инвалидностью ментального характера от рождения до старшего возраста. Об этом и не только проходило обсуждение деятельности НКО в области в рамках проекта #Регион НКО, сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

Елена Тополева-Солдунова заметила:

«В настоящее время идет работа над созданием региональной концепции сопровождения, жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью. Наверное, это будет первая подобного рода концепция в России, поэтому очень важно проследить за тем, как этот документ будет разрабатываться, чтобы затем изучить и тиражировать этот опыт».

Елена Тополева-Солдунова обратила внимание на изменения, которые произошли в регионе за последние три года в плане содействия развитию некоммерческого сектора. Так, появились новые общественные пространства для НКО, например, проект “Команда-2018”, где НКО могут собираться и что-то обсуждать.

«Все эти дни мы работали вместе и увидели заинтересованных, неравнодушных людей. Конечно, они только начинают эту работу и у них возникают проблемы, например обеспечение доступа НКО на рынок социальных услуг. Но есть большая заинтересованность и мотивированность чиновников развивать эту сферу, поэтому думаю, что очень скоро здесь тоже будет достигнут значительный прогресс», — уверена общественница.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Андрей Царев рассказал, что собравшихся в Пскове представителей НКО из разных регионов страны ознакомили с проектом федерального закона о госзаказе на оказание госуслуг в социальной сфере.

«НКО ждут этого закона, потому что он позволит решить проблему финансирования процесса предоставления услуг в социальной сфере со стороны общественных организаций. Нестабильное, неустойчивое финансирование этих услуг сегодня является одной из наиболее острых проблем особенно на региональном уровне, так как многие из тех услуг, которые оказывают СО НКО, не включены в перечень социально ориентированных и, соответственно, не могут получить бюджетную финансовую поддержку. Регионы пытаются решить эту проблему, процесс идет, но нужно время и средства, для того чтобы эти перечни пополнялись в разных сферах»», — пояснил он.

Члена Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталью Кирюхину удивили псковские волонтеры:

«Удивили ребята из регионального отделения “Волонтеры Победы”. Меня, жительницу города Севастополя — места, где патриотизму не учат и уже ничему не удивишь! Интерактивные площадки “Призывный пункт” и “Полевая почта”, “Чтобы помнили” и акция “Хлеб той зимы” — все то, что сохраняет историческую память и максимально доступно для понимания молодежи. Было понятно, что ребятам крайне необходима площадка для общения и поэтому в рекомендации круглого стола вошло создание ресурсного центра добровольчества и создание площадки для общения и обмена опытом для добровольческих организаций Пскова», — рассказала Наталья Кирюхина.

Активно развиваются в нашем регионе и Территориалдьное общественное самоуправление — ТОСы. Как рассказала член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Светлана Уралова, полтора года назад в нашей области не было ни одного ТОСа, а сегодня их уже более 50.

«Мы отметили проблемы, препятствующие развитию этой сферы. Первая — это неурегулированный статус ТОСов. С одной стороны, они регистрируются в органах местного самоуправления, но для развития им нужен еще и юридический статус, т. е. регистрация в форме общественной организации, НКО. А это не позволяет активно взаимодействовать с органами местного самоуправления. В то же время, только имея статус юридического лица, можно принимать участие в конкурсах грантов, рассчитывать на поддержку бизнес-структур и т. д. Еще одна серьезная проблема — установление границ ТОСов. Эти границы не предполагают права собственности, и если, например, ТОС хочет установить детскую площадку, то ему надо договариваться с собственником этой территории. Происходит недопонимание, что такое общественное пространство», — пояснила она.

Светлана Уралова отметила высокий уровень организации мероприятий и напомнила, что собранные практики войдут в Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, который будет представлен на итоговом форуме «Сообщество» в Москве.