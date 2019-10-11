Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России – директор турбюро «Континент»

11 октября 2019 года, 13:45

Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России

Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России. Об этом сообщила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Мы традиционно обслуживаем туристов из Тюмени. Также к нам направляются люди из Чебоксар и из других отдаленных регионов», - сказала Светлана Баранова.

По ее словам, это результат пятилетней работы в проекте «Родные просторы», когда группа туроператоров, представляющих разные регионы страны ездила по стране. «О нашем городе узнали, потому что действительно это город поражает и удивляет», - отметила директор турбюро .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Светлана Баранова: Туристы становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России
Также она напомнила о проекте «Моя Россия», который реализуется в области. «Мы принимаем детей из разных регионов: Севастополя, Томской области. Впереди — Хабаровский край и Северная Осетия, регионы, которые крайне редко сюда добирались. Интерес к Пскову большой, и о городе знают очень далеко», - отметила Светлана Баранова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На битву чтецов «Открой рот» приглашают 13 октября жителей Псковской области
За полтора года в Псковской области число ТОСов выросло с 0 до 50
В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора
Ожоги рук получила на пожаре пожилая жительница Новосокольнического района
Светлана Баранова: Туристы становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России
Начались продажи билетов на ночные «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом
Псковские турагенства советуют псковичам проверять информацию о турфирмах и не вестись на демпинг
Восемь приставок для приёма цифрового ТВ разыграют среди жителей Пустошки
Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Пластиковая хирургия

Экономика / ЖКХ
3 октября 11:11

Пластиковая хирургия

Директор «Экопрома» рассказал о перспективе раздельного мусора в регионе (ИНФОГРАФИКА)
Банкиры открывают двери

Экономика / Деньги
17 сентября 16:07

Банкиры открывают двери

Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет, посидеть в инкассаторской машине и научиться отличать фальшивые купюры от настоящих
Как в Нормандии

Экономика / Туризм
11 сентября 16:30

Как в Нормандии

Один недостаток нашел в псковских продуктах шеф-повар из Франции