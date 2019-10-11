Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России – директор турбюро «Континент»

Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России

Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России. Об этом сообщила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Мы традиционно обслуживаем туристов из Тюмени. Также к нам направляются люди из Чебоксар и из других отдаленных регионов», - сказала Светлана Баранова.

По ее словам, это результат пятилетней работы в проекте «Родные просторы», когда группа туроператоров, представляющих разные регионы страны ездила по стране. «О нашем городе узнали, потому что действительно это город поражает и удивляет», - отметила директор турбюро .