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Экономика

Светлана Баранова: Туристы становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России

11 октября 2019 года, 12:49

- Люди становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России, отправляются семьями или компаниями друзей, и таких запросов становится все больше. Об этом сообщила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, ощущается разбивка услуг по внутренним турпакетам. «Туристы не приобретают готовый тур в Псков, а приезжают сюда в гостиницу, и уже самостоятельно выбирают предложения наших туроператоров», - отметила она.

Также Светлана Баранова сообщила, что загрузка псковских гостиниц в июле-августе составляла больше 90%. «Это очень хорошо, потому что средний показатель по году — процентов 30%», - сказала она.

Кроме того, псковские турагенства советуют псковичам проверять информацию о турфирмах и не вестись на демпинг.

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