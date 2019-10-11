На битву чтецов «Открой рот» приглашают 13 октября жителей Псковской области

В воскресенье, 13 октября, в 16.00 в псковском клубе «T.I.R.» (улица Свердлова, дом 52) пройдет отборочный тур чемпионата России по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На городской этап приглашают всех желающих старше 18 лет. Участие бесплатное. Необходима регистрация до начала мероприятия на этом сайте.

Участникам предстоит выйти на сцену перед жюри и прочитать отрывок из книги. Технику чтения и выразительность жюри оценит по шестибалльной шкале. Подготовиться заранее не получится: со своими отрывками чтецы знакомятся прямо на сцене.

Победитель отборочного тура получит в подарок книги, отрывки из которых были зачитаны на мероприятии, а также возможность представлять Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата и в финале.