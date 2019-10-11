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Экономика

Псковские турагенства советуют псковичам проверять информацию о турфирмах и не вестись на демпинг

11 октября 2019 года, 11:40

В связи с увеличением случаев мошенничества в сфере туризма, комитет по туризму Псковской области советует проверять организацию, через которую собирается путешествовать. Об этом сообщила и.о. председателя регионального комитета по туризму Ольга Качнова.

По ее словам, есть реестры, где можно посмотреть, сколько функционирует турфирма, кто является директором и туроператором. «Турпакеты за рубеж формируют крупные туроператоры. Нужно посмотреть сколько лет на рынке работает фирма. Мой личный призыв — не действовать вслепую и не вестись на демпинг», - сказала она.

По словам президента «АСТУР» Гелены Самохваловой, не может один и тот же тур по разному стоить в разных фирмах. «Если цена ниже на 20% это мошенничество, так как агентские отчисления составляют не больше 15%», - отметила она.

Как отметила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, клиент хочет, чтобы за небольшие деньги совершить комфортное путешествие. «Но если цена заведомо низкая, это должно настораживать. Помимо финансовых потерь, такой отдых может быть небезопасен»,- сказала она.

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