Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Ожоги рук получила на пожаре пожилая жительница Новосокольнического района

11 октября 2019 года, 15:06

Не правильное использование газового оборудования 10 октября стало причиной пожара в деревне Отрадное Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15.59. На место вызова тут же выдвинулся дежурный караул в составе шести человек. В результате пожара сгорел жилой дом, от огня удалось отстоять баню и хозяйственную постройку.

На пожаре пострадала хозяйка дома 1939 года рождения – она с ожогами кистей рук была доставлена в районную больницу. Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В связи с этим, псковские спасатели напоминают порядок действий при неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа. Необходимо:

- немедленно прекратить использование прибором;

- перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;

- организовать охрану загазованного места;

- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;

- вывести людей из загазованной зоны;

- вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На битву чтецов «Открой рот» приглашают 13 октября жителей Псковской области
За полтора года в Псковской области число ТОСов выросло с 0 до 50
В «Экопроме» появилась техника для уборки крупногабаритного мусора
Псков стали посещать туристы из отдаленных регионов России – директор турбюро «Континент»
Светлана Баранова: Туристы становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России
Начались продажи билетов на ночные «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом
Псковские турагенства советуют псковичам проверять информацию о турфирмах и не вестись на демпинг
Восемь приставок для приёма цифрового ТВ разыграют среди жителей Пустошки
Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями
Не вынес тяжести

Происшествия / ЧП
8 октября 13:01

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным
Смертельная тренировка

Происшествия / ЧП
4 октября 18:05

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто