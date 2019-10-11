Ожоги рук получила на пожаре пожилая жительница Новосокольнического района

Не правильное использование газового оборудования 10 октября стало причиной пожара в деревне Отрадное Новосокольнического района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15.59. На место вызова тут же выдвинулся дежурный караул в составе шести человек. В результате пожара сгорел жилой дом, от огня удалось отстоять баню и хозяйственную постройку.

На пожаре пострадала хозяйка дома 1939 года рождения – она с ожогами кистей рук была доставлена в районную больницу. Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В связи с этим, псковские спасатели напоминают порядок действий при неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа. Необходимо:

- немедленно прекратить использование прибором;

- перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;

- организовать охрану загазованного места;

- проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;

- вывести людей из загазованной зоны;

- вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».