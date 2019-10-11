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Культура

Восемь приставок для приёма цифрового ТВ разыграют среди жителей Пустошки

11 октября 2019 года, 10:44

В Пустошке в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» разыграют восемь цифровых приставок. Мероприятие пройдёт 12 октября в районном центре культуры. Вход свободный. Начало в 17.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Местным жителям расскажут о предстоящем переходе на «цифру». Предусмотрена работа интерактивных площадок, где участникам акции покажут, как подключать оборудование для приема цифрового телевещания.

Также, в рамках акции выступит ансамбль «Сказ».

Напомним, до 1 ноября в Псковской области будет работать «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11 и информационный портал. Также информацию можно узнать на федеральной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

Высокую готовность Псковской области к переходу на «цифру» уже отметила директор Департамента Минкомсвязи России Екатерина Ларина.

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