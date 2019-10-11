У великолучанина изъяли контрафактные сигареты на сумму более 5 миллионов рублей

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за незаконную продажу табачных изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что этот мужчина решил подзаработать и 2018 году, нарушив установленный порядок оборота на территории России табачных изделий, приобрел в Республике Беларусь сигареты с фильтром. Затем перевез их в город на Ловати и продавал без положенной маркировки.

В ходе расследования у мужчины изъяли 50 500 пачек сигарет на сумму 5 351 990 рублей.

Теперь великолучанину грозит лишение свободы до шести лет.