У пропавшей в Пскове Ирины Ивановой при себе были ключи от дома (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

4 октября этого года Ирина Владимировна бесследно исчезла на территории областного центра.

На виде ей 50 лет, рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч, передние зубы отсутствуют. Была одета в спортивную куртку тёмно-синего цвета, тёмные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке. Ходит медленно, обычно смотрит вниз. Имеются проблемы со здоровьем. При себе у женщины были ключи от дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей Ирины Владимировны, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.