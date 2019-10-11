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Происшествия

У пропавшей в Пскове Ирины Ивановой при себе были ключи от дома (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

11 октября 2019 года, 09:33

Полицейские разыскивают 52-летнюю жительницу Пскова Иванову Ирину Владимировну. Пропавшая женщина является уроженкой Республики Беларусь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

У пропавшей в Пскове Ирины Ивановой при себе были ключи от дома (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
Полицейские просят помощи в поисках Ирины Ивановой.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
4 октября этого года Ирина Владимировна бесследно исчезла на территории областного центра.

На виде ей 50 лет, рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч, передние зубы отсутствуют. Была одета в спортивную куртку тёмно-синего цвета, тёмные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке. Ходит медленно, обычно смотрит вниз. Имеются проблемы со здоровьем. При себе у женщины были ключи от дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей Ирины Владимировны, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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