Пётр Крупеня на следующей неделе ответит на вопросы жителей Островского района

В четверг, 17 октября, с 10.00 до 12.00 руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня проведет личный прием граждан в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча пройдёт по адресу: Остров, улица Освобождения, дом 19.

Ответственный за организацию личного приема граждан руководитель указанного отдела Михаил Осипов. Телефон для предварительной записи: 8(811-52)3-14-57.

Напомним, В следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).