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Общество

Эксперты выяснили, что поможет росту экономики Псковской области в ближайшие 15 лет

10 октября 2019 года, 15:39

В администрации Псковской области подводят итоги работы сессии «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2025 года», передает корреспондент «Псковской правды».

Всю первую половину дня участники сессии оценивали потенциал региона, возможности развития и потенциальные угрозы.

Модераторами выступали эксперты высшей школы экономики и института стратегического развития.

Участники сессии работали в трех направлениях: человеческий капитал, экономическое развитие и пространственное развитие. В частности, среди основных угроз называли: отток кадров из региона, превращение в сырьевой придаток, состояние воды. В качестве возможностей называли развитие инфраструктуры, туристических услуг, развитие сельского хозяйства.

Итоговый документ примут в декабре 2019 года.

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