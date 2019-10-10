Эксперты выяснили, что поможет росту экономики Псковской области в ближайшие 15 лет

В администрации Псковской области подводят итоги работы сессии «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2025 года», передает корреспондент «Псковской правды».

Всю первую половину дня участники сессии оценивали потенциал региона, возможности развития и потенциальные угрозы.

Модераторами выступали эксперты высшей школы экономики и института стратегического развития.

Участники сессии работали в трех направлениях: человеческий капитал, экономическое развитие и пространственное развитие. В частности, среди основных угроз называли: отток кадров из региона, превращение в сырьевой придаток, состояние воды. В качестве возможностей называли развитие инфраструктуры, туристических услуг, развитие сельского хозяйства.

Итоговый документ примут в декабре 2019 года.