Псковская библиотека собирает самые необходимые вещи для кошек и собак

С 1 по 20 октября Детская экологическая библиотека «Радуга» проводит акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Как сообщили «Псковской правде» в библиотеке, акция приурочена ко Дню защиты защиты животных.

«Эта важная дата для всех неравнодушные к судьбам братьев наших меньших людей. Печальная статистика утверждает, что 75% бездомных животных выгнаны на улицу жестокими хозяевами. Оказавшись без помощи человека, неприспособленные звери обречены на голод и гибель. Вы можете помочь осиротевшим малышам», - рассказали в библиотеке.

Библиотека собирает самые необходимые вещи для кошек и собак:

• Корма (любые)

• Витамины для животных

• Противоблошные препараты

• Противоглистные препараты

• Наполнители для туалета

• Ошейники и поводки (можно б/у)

• Игрушки для животных (можно б/у)

• Переноски (б/у)

• Лекарства

Пожертвования можно приносить по адресу: Псков, улица Новоселов, дом 11. «Детская экологическая библиотека «Радуга» с 1 по 20 октября (Понедельник-пятница: с 10 до 18 часов ; Воскресенье – с 10 до 17 часов; Суббота - выходной).

Итоги акции будут подведены 12 ноября на встрече с детской писательницей Ольгой Малышкиной. Все собранные в ходе акции милосердия пожертвования будут переданы в общественную организацию «Зоозащита» Пскова.