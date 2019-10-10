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Общество

Любителей интеллектуальных игр в Пскове приглашают на субботнюю велопрогулку

10 октября 2019 года, 13:02

В субботу, 12 октября, в Пскове состоится интеллектуальная велопрогулка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками акции предстоит разгадать загадки, в которых зашифрованы определенные городские места или объекты.

Для команды нужно от 3 до 4 человек старше 18 лет. Победа достанется команде, разгадавшей больше загадок и прибывшей быстрее всех к месту финиша.

Участие в игре предполагает предварительную регистрацию, которая доступна по этой ссылке.

Подробности у координатора игры - Екатерины Родиной (+79113695031).

Игра начнётся в 14:00. Место старта - «Красная площадь» (площадка у Троицкого моста на улице Милицейской).

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