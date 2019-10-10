Автобус, в котором прививают от гриппа, будет ждать псковичей возле «Ленты» и «Империала»

В Пскове продолжается выездная вакцинация против гриппа. Жители города могут сделать прививки 12 и 13 октября с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Лента» (Рижский проспект, дом 96б). С 14 по 18 октября с 10.00 до 15.00 привиться можно будет на территории торгового комплекса «Империал» (улица Коммунальная, дом 41). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Желающих пройти вакцинацию в указанные дни и время будет ждать мобильный ФАП с государственным номером - В 862 КР 60.

Прививки проводятся бесплатно.

Телефон приемной главного врача: (8112) 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: (8112) 53-62-14.