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Общество

Автобус, в котором прививают от гриппа, будет ждать псковичей возле «Ленты» и «Империала»

10 октября 2019 года, 12:06

В Пскове продолжается выездная вакцинация против гриппа. Жители города могут сделать прививки 12 и 13 октября с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Лента» (Рижский проспект, дом 96б). С 14 по 18 октября с 10.00 до 15.00 привиться можно будет на территории торгового комплекса «Империал» (улица Коммунальная, дом 41). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Желающих пройти вакцинацию в указанные дни и время будет ждать мобильный ФАП с государственным номером - В 862 КР 60.

Прививки проводятся бесплатно.

Телефон приемной главного врача: (8112) 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: (8112) 53-62-14.

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