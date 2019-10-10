У жителей Гдова и Острова за минувшие сутки украли со счетов более 150 тысяч рублей

За прошедшие двое суток жители Гдова и Острова из-за мошенников лишились более 150 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 9 октября 58-летней жительнице Островского района позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал пенсионерке о том, что кто-то нечистый на руку пытается получить доступ к её карте и требуется уточнить её реквизиты. Необходимые сведения звонивший получил, а с карты пожилой женщины списали более 5 тысяч рублей.

В похожей ситуации 8 октября оказалась и 49-летняя жительница Острова. После телефонного разговора с незнакомцем она лишилась 12,5 тысячи рублей.

А пенсионерка из Гдова 8 октября тоже стала жертвой мошенников и потеряла 135 тысяч рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела.