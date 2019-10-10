Итоги туристического сезона обсудят 11 октября в пресс-центре «Псковской правды»

В пятницу, 11 октября в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, на которой обсудят предварительные итоги туристического сезона 2019 года.

Спикеры:

- исполняющий обязанности председателя Комитета по туризму Псковской области Качнова Ольга Валентиновна;

- директор Бюро путешествий «Континент» Баранова Светлана Анатольевна;

- заместитель директора по развитию ООО «Славянский тур» Климова Елена Александровна;

- президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Самохвалова Гелена Геннадьевна.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.