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Политика

Полтора километра водопровода заменят в Великих Луках в рамках проекта «Чистая вода»

10 октября 2019 года, 09:49

В Великих Луках ведется реконструкция кольцевого водопровода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется заменить почти полтора километра водопровода в районе улицы Тургенева. Это наиболее аварийный участок кольцевого водопровода, который состоит из изношенных труб разного диаметра.

В нынешнем году удалось заменить трубы на участке протяженностью более 500 метров. Здесь установили усиленные полипропиленовые трубы большого диаметра – 560 миллиметров. Сейчас подрядчик работает над вырезкой и установкой заглушек. Стоимость работ составит более 17 миллионов рублей.

Отметим, что реконструкция системы водопровода в городе на Ловати проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

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