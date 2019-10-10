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Политика

Псковская область оказалась в лидерах по количеству посетителей учреждений культуры

10 октября 2019 года, 09:10

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова выделила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

«По всей стране целевой показатель 2019 года к октябрю уже удалось перевыполнить. Дома культуры, концертные залы, библиотеки и другие учреждения посетили 615,7 миллиона раз, хотя планировалось около 587 миллионов визитов», - отметила замминистра.

По словам Ольги Яриловой, к 2024 году поставлена задача увеличить посещаемость организаций культуры на 15%.

«В Псковской области за девять месяцев 2019 года целевой показатель выполнен на 123,8%. Учреждения культуры региона посетили около 3,8 миллиона раз», - сообщила она.

Отметим, благодаря национальному проекту «Культура» в Псковской области появился спортивно-культурный комплекс и три виртуальных концертных зала.

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