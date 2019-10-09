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Культура

Знаменитый ансамбль «Сказ» выступит на ближайших выходных в Пустошке и Опочке

9 октября 2019 года, 17:55

В субботу, 12 октября, в 15.00 в Пустошке (районный Центр культуры) и 13 октября, в 15.00 в Опочке (районный Центр культуры) все желающие смогу увидеть выступления заслуженного коллектива народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева под руководством Константина Абабкова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Напомним, что именно этот коллектив стал одним из лауреатов и обладателем грантовой поддержки во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в рамках Национального проекта «Культура». 

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