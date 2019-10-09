Знаменитый ансамбль «Сказ» выступит на ближайших выходных в Пустошке и Опочке

В субботу, 12 октября, в 15.00 в Пустошке (районный Центр культуры) и 13 октября, в 15.00 в Опочке (районный Центр культуры) все желающие смогу увидеть выступления заслуженного коллектива народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева под руководством Константина Абабкова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Напомним, что именно этот коллектив стал одним из лауреатов и обладателем грантовой поддержки во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в рамках Национального проекта «Культура».