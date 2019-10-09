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Общество

Сергей Елизаров: К работе компании «Экопром» у нас нет никаких претензий

9 октября 2019 года, 17:02

«Компания «Экопром» всегда идет навстречу активистам Общероссийского народного фонда», - сообщил «Псковской правде» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

По словам координатора проекта, активисты обращаются к регоператору чаще всего в рамках проекта «Генеральная уборка», ядром которого является интерактивная «Карта свалок».

«Любой жители региона может занести туда свалку. Директор «Экопрома» Сергей Пайст картой активно пользуется, об имеющихся свалках знает», - добавил Сергей Елизаров.

Сейчас общественники вместе с региональным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов решают вопрос установки мусорного контейнера в псковской деревне Зубово.

«К работе компании у нас нет никаких претензий», – добавил координатор проекта «Генеральная уборка».

Напомним, компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России. 

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