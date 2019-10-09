Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)

Строительный городок у церкви Богоявления с Запсковья на улице Верхне-Береговой, демонтируют до конца недели и перенесут в другое место. Как сообщила «Псковской правде» заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, такое решение было принято на выездном совещании руководства города с представителями подрядной и субподрядной организаций, занимающихся реконструкцией улицы Леона Поземского. Именно они решили соорудить техническую зону рядом объектом культурного наследия федерального значения, входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.