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Общество

Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)

9 октября 2019 года, 15:51

Строительный городок у церкви Богоявления с Запсковья на улице Верхне-Береговой, демонтируют до конца недели и перенесут в другое место. Как сообщила «Псковской правде» заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, такое решение было принято на выездном совещании руководства города с представителями подрядной и субподрядной организаций, занимающихся реконструкцией улицы Леона Поземского. Именно они решили соорудить техническую зону рядом объектом культурного наследия федерального значения, входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Чтобы пролистать фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
По словам Валентины Зубовой, совещание было проведено прямо на объекте. Речь шла о необходимости четкого соблюдения проекта организации строительства.

Согласно проекту организации строительства, размещение строительных городков для складирования в прибрежной зоне и в зоне охраняемого природного ландшафта категорически запрещено. Представителям подрядной организации было указано, чтобы эту самодеятельность они демонтировали и перенесли в другие места.


Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)Валентина Зубова,
заместитель главы администрации Пскова 
Напомним, что псковичи в социальных сетях возмутились фактом появления строительного забора у церкви Богоявления с Запсковья. В связи с этим администрация города пояснила, что жилищного строительства на данном участке не предполагается. А строительный городок возвел подрядчик работ по реконструкции улицы Леона Поземского без согласования с администрацией города. За несколько последних дней рабочие успели возвести металлический забор и небольшую будку.

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