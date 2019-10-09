Прокуратура не нашла в Пскове более ста видеокамер, закупленных во время реконструкции

Прокуратура не обнаружила в Пскове на улице Свердлова 106 закупленных городом камер видеонаблюдения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в рамках муниципального контракта по реконструкции улицы Свердлова в областном центре на прилегающих парковых зонах должна была быть установлена системы видеонаблюдения, в том числе монтаж и настройка более сотни камер стоимостью 17 миллионов рублей.

Прокуратура выяснила, что в данный момент видеонаблюдения отсутствуют на местах их назначения и не используются. При этом заказчик подписал акты приемки и оплатил фактически невыполненную подрядчиком работу.

Материалы прокурорской проверки направлены следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сообщению Псковского агентства информации, ссылающегося на начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павла Андреева, вышеуказанные камеры были демонтированы ради их сохранности. Оборудование в настоящее время находится в Управлении строительства и капитального ремонта.