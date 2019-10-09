Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Прокуратура не нашла в Пскове более ста видеокамер, закупленных во время реконструкции

9 октября 2019 года, 14:39

Прокуратура не обнаружила в Пскове на улице Свердлова 106 закупленных городом камер видеонаблюдения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в рамках муниципального контракта по реконструкции улицы Свердлова в областном центре на прилегающих парковых зонах должна была быть установлена системы видеонаблюдения, в том числе монтаж и настройка более сотни камер стоимостью 17 миллионов рублей.

Прокуратура выяснила, что в данный момент видеонаблюдения отсутствуют на местах их назначения и не используются. При этом заказчик подписал акты приемки и оплатил фактически невыполненную подрядчиком работу.

Материалы прокурорской проверки направлены следователям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сообщению Псковского агентства информации, ссылающегося на начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павла Андреева, вышеуказанные камеры были демонтированы ради их сохранности. Оборудование в настоящее время находится в Управлении строительства и капитального ремонта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Знаменитый ансамбль «Сказ» выступит на ближайших выходных в Пустошке и Опочке
Сергей Елизаров: К работе компании «Экопром» у нас нет никаких претензий
Самодеятельность: Забор от церкви Богоявления с Запсковья уберут до конца недели (ФОТО)
Михаил Ведерников: Масштабная программа по развитию ожидает Талабские острова
Условия для комфортного проживания туристов предложили создать на Талабских островах
Для привлечения молодёжи на Талабских островах собираются создать музей
Особые квоты на вылов рыбы хотят ввести для жителей Талабских островов
Ближайшая бесплатная экскурсия по псковским новостройкам пройдёт 12 октября
Субботник по уборке мусора проведут на Табалах по поручению губернатора

Комментарии

Авторизация
No comments
Ровесники Псковской области

Общество / Важная дата
9 октября 12:26

Ровесники Псковской области

Предприятие «Фармация» отметило свое 75-летие
Экскрементальный эксперимент

Общество
9 октября 10:15

Экскрементальный эксперимент

Душевный порыв депутата гордумы разбился об инерцию коммунальщиков
От шишки до ёлочки

Общество
9 октября 09:35

От шишки до ёлочки

Почему в лесах сажают лишь сосны и елки, когда лес стареет и почему вырубать деревья тоже надо (ФОТО)