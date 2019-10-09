Условия для комфортного проживания туристов предложили создать на Талабских островах

По поручению губернатора на Талабских островах оценят рынок недвижимости для организации гостевых домов и предоставления социального жилья. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Это позволит создать условия для проживания прибывающих на острова специалистов, а также паломников и туристов», - сообщил глава региона 9 октября во время встречи с местными жителями и напомнил, что ежегодно на острова прибывают около 15 тысяч человек.

Сейчас обсуждается возможность взимания с гостей экологического или туристического сбора. Средства пойдут на вывоз мусора с островов.

Также власти хотят создать вдоль причальной линии сети стационарные торговые точки, где могли бы торговать местные жители.

По данным местных жителей, сейчас доставкой туристов на Талабы бесконтрольно занимаются частные перевозчики.