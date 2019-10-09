Для привлечения молодёжи на Талабских островах собираются создать музей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать музей Талабских островов. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам главы региона, в ближайшие два-три года на островах пройдёт реконструкция дорог, модернизация электросети, будет установлено бесперебойное сообщение с «большой землей». А для привлечения молодых специалистов необходимо жилье и создание учреждений, где можно проводить досуг.

Одной из таких точек предполагается сделать здание дома культуры. Сейчас оно в плачевном состоянии.

«С банками достигнуты договоренности о выделении 3 миллиона рублей на первоочередные работы», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона попросил местных жителей следить за зданием после его ремонта.