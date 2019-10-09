Особые квоты на вылов рыбы хотят ввести для жителей Талабских островов

Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Михаила Ведерникова с местными жителями 9 октября, пишет Псковское агентство информации.

Сейчас у местных рыбаков нет квот, и они выходят на промысел, нарушая закон.

Губернатор предложил продумать алгоритм работы местного Союза рыбаков и предоставить входящим в его состав рыбодобытчикам особые квоты.

«Я готов обсудить этот вопрос с Минприроды РФ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам местных жителей, восстановление рыболовного промысла привлечёт молодёжь на острова и обеспечит постоянную занятость.