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Общество

Особые квоты на вылов рыбы хотят ввести для жителей Талабских островов

9 октября 2019 года, 13:01

Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Михаила Ведерникова с местными жителями 9 октября, пишет Псковское агентство информации.

Сейчас у местных рыбаков нет квот, и они выходят на промысел, нарушая закон.

Губернатор предложил продумать алгоритм работы местного Союза рыбаков и предоставить входящим в его состав рыбодобытчикам особые квоты.

«Я готов обсудить этот вопрос с Минприроды РФ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам местных жителей, восстановление рыболовного промысла привлечёт молодёжь на острова и обеспечит постоянную занятость.

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