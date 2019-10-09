Субботник по уборке мусора проведут на Табалах по поручению губернатора

По поручению губернатора Псковской области в ближайшие дни на Талабских островах проведут совместный с региональным оператором субботник. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В последнее время тема уборки и вывоза мусора с островов стала одной из важнейших в общении с местными жителями. По их информации, рост количества мусора связан с выросшим потоком туристов. Каждый год на острова прибывают около 15 тысяч человек.

«Когда на островах проживали 3,5 тысячи человек, такого объема мусора как сейчас не было», - сообщил местный житель Фёдор Кочевин.

Решить вопрос вывоза отходов удалось благодаря участию регионального оператора.

В связи с этим обсуждается возможность установления экологического или туристического сбора, чтобы покрыть части затрат.