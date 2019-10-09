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Общество

Ближайшая бесплатная экскурсия по псковским новостройкам пройдёт 12 октября

9 октября 2019 года, 13:00

«Комсомольская правда – Псков» приглашает в очередной Тур по новостройкам, который состоится 12 октября. Будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12 и улица Венская, дом 8); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

Ближайшая бесплатная экскурсия по псковским новостройкам пройдёт 12 октября
На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Фото предоставлено ГК «ЛУГ».
Псковичи смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Отъезд в Тур по новостройкам в 11.00 от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).

Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.

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