Ближайшая бесплатная экскурсия по псковским новостройкам пройдёт 12 октября

«Комсомольская правда – Псков» приглашает в очередной Тур по новостройкам, который состоится 12 октября. Будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12 и улица Венская, дом 8); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).
Псковичи смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.
На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Фото предоставлено ГК «ЛУГ».
Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.
Отъезд в Тур по новостройкам в 11.00 от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).
Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.