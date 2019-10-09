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Культура

Более 40 миллионов рублей направят на реконструкцию областной универсальной библиотеки в Пскове

9 октября 2019 года, 11:28

Более 40 миллионов рублей регион получит на реконструкцию областной универсальной библиотеки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на объекте идут прокладка инженерных коммуникаций и внутренние отделочные работы.

Напомним, здание Псковской областной универсальной научной библиотеки было введено в эксплуатацию в 1962 году, и с тех пор в здании ни разу не было капитального ремонта. Реконструкция здания началась в 2018 году.

Отметим, что библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове в июне этого года.

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