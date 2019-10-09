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Культура

В Пскове опубликована программа двухдневного фольклорного фестиваля «Золотые родники»

9 октября 2019 года, 10:55

Более 200 участников из России, Латвии и Беларуси съедутся на Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», который пройдёт в Псков 11 и 12 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

ПРОГРАММА

11 октября

11.00 – круглый стол «Свадебные традиции» (Центр народного творчества). Его участниками станут специалисты девяти районов области: методисты районных центров, специалисты сельских клубов и библиотек, руководители фольклорных любительских объединений, студенты колледжа искусств.

17.00 – праздничный концерт (Нееловский культурно-досуговый центр). Участниками программы станут творческие коллективы-гости фестиваля из Беларуси, Латвии, городов Великий Устюг и Тверь. Кроме того, зрители увидят выступление фольклорного ансамбля «Веретье» из Псковского района.

19.00 - молодежная вечерка «Покров у двора» (Центр народного творчества). Зрителей ждут выступления фольклорных коллективов-гостей фестиваля, фольклорного ансамбля «Заряница» из Великих Лук и Клуба любителей фольклора «Гулы» из Пскова.

12 октября

С начала дня – мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Умелые руки» под руководством ведущих мастеров области (Городской культурный центр). Зрители увидят выступление фольклорного ансамбля «Скоморошина» из Пскова под руководством Натальи Ивановой, и впервые все желающие смогут принять участие в увлекательном этнографическом квесте.

16.00 – гала-концерт «От сердца к сердцу» (Городской культурный центр). Его участниками станут фольклорные ансамбли и ансамбли танца из Ленинградской, Тверской, Вологодской и Псковской областей, Республики Беларусь, Латвии, Эстонии, городов Псков, Великие Луки.

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