В топливном баке грузовика псковские таможенники нашли почти полтонны наркотиков

Псковские таможенники на российско-латвийской границе обнаружили 450 килограммов гашиша в топливном баке грузового автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Псковские таможенники на российско-латвийской границе обнаружили 450 килограммов гашиша в топливном баке грузового автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Возбуждено уголовное дело. 38-летний водителя – иностранного гражданина заключили по стражу. Ему грозит пожизненный срок.