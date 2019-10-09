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Происшествия

В топливном баке грузовика псковские таможенники нашли почти полтонны наркотиков

9 октября 2019 года, 10:13

Псковские таможенники на российско-латвийской границе обнаружили 450 килограммов гашиша в топливном баке грузового автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

В топливном баке грузовика псковские таможенники нашли почти полтонны наркотиков
Контрабанда наркотиков была пресечена в Псковской области.
Фото пресс-службы ФТСР.
Грузовой автомобиль перевозил в Россию косметику. При детальном осмотре оперативники таможни вместе с сотрудниками ФСБ нашли в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета.

В топливном баке грузовика псковские таможенники нашли почти полтонны наркотиков
Водитель грузовика является иностранным гражданином.
Фото пресс-службы ФТСР.
По заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем.

Возбуждено уголовное дело. 38-летний водителя – иностранного гражданина заключили по стражу. Ему грозит пожизненный срок.

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