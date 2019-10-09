Псковские мастера могут стать участниками фестиваля-конкурса ремесленной культуры «Тёплая мода»

В субботу, 9 ноября, в Пскове состоится II областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода», на который приглашаются индивидуальные мастера, работающие в различных техниках вязания, валяния из шерсти, занимающиеся обработкой меха, студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона, художники-дизайнеры, мастера народного творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Тема фестиваля в этом году – «Во всех ты, душечка, нарядах хороша».

В программе фестиваля ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества с продукцией ручной работы, презентации выставочных экспозиций учреждений культуры муниципальных образований и индивидуальных мастеров по теме фестиваля, показ одежды и аксессуаров, мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов, благотворительная акция «Подари тепло ребенку».

Подробности по телефонам: 8(112) 62-23-34, 66-17-49