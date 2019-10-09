Ремонт моста, рухнувшего вместе с водителем в Себежском районе, начнут в 2020 году

Аварийный мост через Неведрянку, конструкция которого частично обрушилась две недели назад, начнут ремонтировать уже в следующем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы по капитальному ремонту моста проведут по поручению губернатора Псковской области.

Отметим, что начальная цена контракта – 4,6 миллиона рублей.

Напомним, ЧП в Себежском районе. Пролёт автомобильного моста на 300-м километре автомобильной дороги Толкачево — Себеж — Заситино рухнул вместе с въехавшим на него легковым автомобилем «Нива».

Чтобы узнать подробности, «Псковская правда» съездила на место событий.