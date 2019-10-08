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Общество

Девять псковских боксёров заняли призовые места в Межрегиональном турнире в Дно

8 октября 2019 года, 17:50

С 4 по 6 октября боксеры заняли призовые места в Межрегиональном турнире, посвященном памяти В.М. Нестерова и Ю.Е. Серебрякова, который проходил в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи показали хорошую технико-тактическую подготовку и заняли девять первых и пять вторых мест. Тренерами спортсменов выступают Вячеслав и Александр Ярулины, Вадим Голик, Андрей Гордей, Алексей Кругликов.

1 место заняли:

- Елисеев Алексей, весовая категория до 34 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Алексеев Никита, весовая категория до 56 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Коношенко Антон, весовая категория до 50 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Азиков Дмитрий, весовая категория до 60 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Осипов Федор, весовая категория до 66 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Тимофеев Иван, весовая категория до 50 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Клешков Сергей, весовая категория до 57 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Зубков Григорий, весовая категория до 60 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Иванов Вадим, весовая категория до 66 кг (юноши 2003-2004 года рождения).

2 место заняли:

- Кукушкин Кирилл, весовая категория до 26 кг (юноши 2009-2010 года рождения);

- Миронов Даниил, весовая категория до 34 кг (юноши 2007-2008 года рождения);

- Климов Михаил, весовая категория до 76 кг (юноши 2005-2006 года рождения);

- Богов Максим, весовая категория до 66 кг (юноши 2003-2004 года рождения);

- Ефимов Павел, весовая категория до 75 кг (юниоры 2001-2002 года рождения).

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