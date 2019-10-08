Уроженец Курска в Пскове пытался избавиться от свёртка с наркотиком на глазах у полицейских

В Пскове задержали приезжего гражданина, у которого изъяли чуть больше грамма амфетамина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 5 октября в областном центре на улице Яна Райниса стражи порядка остановили для проверки неизвестного парня. Увидев полицейских, молодой человек вынул из кармана джинсов сверток с амфетамином и попытался выбросить его, но был задержан.

В отделе полиции парень сообщил, что амфетамин заказал через Интернет для личного потребления. Позже выяснилось, что задержанным оказался 27-летний уроженец Курска, приехавший в Псков на заработки.

Возбуждено уголовное дело.