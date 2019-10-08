Пенсионера, страдающего потерей памяти, разыскивают в Псковском районе (ФОТО)

В Псковской области продолжают поиски Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Псковской области продолжают поиски Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид мужчине 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Антонова Владимира, полицейские просят сообщить об этом по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом19.
Телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.