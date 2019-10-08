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Общество

Пенсионера, страдающего потерей памяти, разыскивают в Псковском районе (ФОТО)

8 октября 2019 года, 12:35

В Псковской области продолжают поиски Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Пенсионера, страдающего потерей памяти, разыскивают в Псковском районе (ФОТО)
Полиция просит помочь в поисках пропавшего мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
6 апреля текущего года этот мужчина ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района и пропал. Известно, что Владимир Васильевич страдает потерей памяти. Последний раз его видели 8 апреля недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

На вид мужчине 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Антонова Владимира, полицейские просят сообщить об этом по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом19.

Телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

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