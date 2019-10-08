Известны имена псковичей, которые поборются за награды Национального чемпионата «Абилимпикс»

Псковские школьники, студенты и специалисты поборются за награды Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковскую область на всероссийском уровне представят шесть участников и шесть сопровождающих. Псковские школьники будут соревноваться в трех номинациях: «Сухое строительство и штукатурные работы) (Дмитрий Бондарев из Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья), «Гончарное дело» (Евгений Богданов из Центра специального образования № 1) и «Флористика» (Анастасия Андреева из Центра специального образования № 1).

В дисциплине «Художественное вышивание» среди специалистов выступит подопечная производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Людмила Калашникова. Студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Иван Митровскис и Александр Смирнов покажут свои навыки в ремонте обуви и столярном деле соответственно.

Все участники Национального чемпионата от Псковской области стали победителями регионального этапа соревнований, который прошел в Пскове в середине сентября.