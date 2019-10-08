Какие темы, связанные с губернатором, привлекли псковские СМИ на минувшей неделе

30 сентября в областном центре прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны «Моглино». Его участники рассмотрели инвестиционный проект компании «Гринвуд Индастриал», которая намеревается открыть в регионе завод по производству одноразовой посуды из древесины. Планируется создание более 120 рабочих мест. Экспертный совет «Моглино» заявку компании поддержал.

В этом же направлении будет работать и индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, в структуре которой имеются четыре основных блока: «Экономика», «Социальная сфера», «Среда для жизни» и «Экология». В 2024 году итогом её реализации должен будет стать рост денежных доходов населения, уменьшение уровня безработицы, рост инвестиций и повышение уровня газификации.

Кроме того, на прошедшей неделе глава региона встретился с руководителями областных предприятий и подробно рассказал им о планах региональной администрации, а также ответил на вопросы, которые волнуют представителей бизнеса.

В сфере сельского хозяйства планируются дополнительные меры поддержки в виде субсидий из федерального центра на покупку скота для ферм, а также средства на модернизацию растениеводства, рыбоводства, увеличение посевных площадей.

Также областные власти намерены уделить особое внимание развитию туристической привлекательности Талабских островов, строительству порта в Пскове, сохранению ансамбля Кремля, укреплений Окольного города.

По поручению губернатора началась работа по проработке механизмов формирования регионального инвестиционного фонда. Планируется, что его объем составит порядка по 100 миллионов рублей в год. Кроме того, в 2020 году будет актуализирована программа газификации области исходя из десяти приоритетных точек развития региона.

На минувшей неделе в повестке губернатора и вопросы, не связанные напрямую с экономикой. Так, Михаил Ведерников встретился с заместителями министра обороны России – Юнус-Беком Евкуровым, Тимуром Ивановым и обсудил с ними вопросы подготовки к 20-летию подвига 6-й роты 76-й дивизии ВДВ, которое состоится в 2020 году. Военное ведомство готово провести реконструкцию памятника 6-й роте, а также благоустроить прилегающую к монументу территорию.

Кроме этого, наконец-то была поставлена точка в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета.