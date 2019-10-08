Псков попал в первую семерку городов Северо-Запада по популярности у туристов

Псков вошёл в семёрку городов Северо-Запада России, популярных у туристов в нынешнем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru.

По данным составителей рейтинга, дешевле всего, за 1,5 тысячи рублей в сутки, на Северо-Западе проживание туристам обошлось в Калининграде, дороже всего – в Архангельске – за 13,3 тысячи рублей в сутки.

Дольше всего туристы в 2019 году проводили в Калининграде, в среднем, 7 ночей. На одну ночь туристы останавливались в этом году в Вологде и Пскове.