В пятницу в Пскове стартует Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

11 и 12 октября в Пскове состоится традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками фестиваля станут фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской, и впервые из Вологодской и Тверской областей, Белоруссии, Карелии, Латвии, Эстонии, Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

Сейчас идёт подготовка к предстоящим мероприятиям фольклорного фестиваля «Золотые родники», формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники гала-концерта.