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Культура

В пятницу в Пскове стартует Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

8 октября 2019 года, 09:30

11 и 12 октября в Пскове состоится традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками фестиваля станут фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской, и впервые из Вологодской и Тверской областей, Белоруссии, Карелии, Латвии, Эстонии, Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

Сейчас идёт подготовка к предстоящим мероприятиям фольклорного фестиваля «Золотые родники», формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники гала-концерта.

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