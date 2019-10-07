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Происшествия

Крупную партию табачной продукции без маркировки изъяли псковские полицейские

7 октября 2019 года, 17:00

В Пскове изъяли более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодателКрупную партию табачной продукции без маркировки изъяли псковские полицейскиеьством. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, 2 октября на 282-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель в областном центре дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Газель», в котором были обнаружены табачные изделия. Полицейские обнаружили 95 тысяч пачек сигарет в ассортименте белорусского производства, не имевших соответствующей маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также необходимых сопроводительных документов.

А 5 октября здесь в Пскове в автомашине «Мерседес», водитель которого направлялся из Беларуси в город на Неве, полицейские обнаружили около 90 тысяч пачек сигарет без соответствующей маркировки.

Весь груз изъят. По данным фактам проводится проверка.

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