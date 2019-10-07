Жителям Псковской области, ищущим работу, предлагают посетить ярмарку вакансий 9 октября

В среду, 9 октября, с 10.00 до 13.00 в Пскове будет работать ярмарка вакансий, участниками которой станут работодатели из ООО «Евро-Керамика», Пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, АО «Тандер», Отдел пограничной комендатуры в Печорах, ООО «Йура Корпорейшн РУС», ООО «Псковсвязьстрой», «Синергия» (консультация предпенсионеров). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На работу требуются повар-универсал, оператор службы приемки, приемщик товара, пекарь-тестомес, продавец-кассир, формовщик-кондитер, военнослужащие по контракту, связисты, сварщик (оптоволокно), оператор (работа на конвейере), тракторист, монтажник, подсобный рабочий и другие специалисты.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

Ярмарка пройдет по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 71А в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району (автобусы №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).