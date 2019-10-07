«Family Album» приглашает псковичей принять участие на всероссийских конкурсах

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийских конкурсах, которые стартовали на Федеральном многофункциональном семейном портале FamilyAlbum:

— конкурс рисунков «Хозяюшка»;

— конкурс рисунков «4 шага к успеху»;

— конкурс рисунков «Великая победа!», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне;

— конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп»;

— конкурс рисунков «Русская иконопись».

Конкурсы проводятся в период с 1 октября 2019 года по 10 мая 2020 года. Победителей ждут ценные призы и именные дипломы. Возраст участников не ограничен верхним пределом, разрешено участие в нескольких конкурсах одновременно.