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Общество

В Псковской области приняли окончательные решения по реконструкции памятника «Купол»

7 октября 2019 года, 12:03

Вопросы взаимодействия администрации Псковской области с Министерством обороны РФ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителями Министра Юнус-Беком Евкуровым и Тимуром Ивановым, которые посетили регион с рабочей поездкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Они проинспектировали ход строительства объектов, предназначенных для размещения десантно-штурмового соединения в Пскове, где ведется масштабная реконструкция военного городка, и провели рабочее совещание по вопросам развития инфраструктуры ВДВ, в котором также принял участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Кроме того, в рамках совещания обсуждались вопросы подготовки к Дню памяти по случаю 20-летия подвига десантников 6-й роты и модернизации жилищно-коммунального комплекса военного города Остров-3.

Приняли окончательные решения по реконструкции памятника «Купол», благоустройстве прилегающей территории. Поставили точку в вопросе передачи военного городка «Остров-3». Благодарю Юнус-Бека Баматгиреевича и Тимура Вадимовича за конструктивный подход, активное взаимодействие и поддержку наших региональных инициатив и предложений.


В Псковской области приняли окончательные решения по реконструкции памятника «Купол»Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
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