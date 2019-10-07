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Культура

В Пскове на девятый конкурс молодых поэтов «Чернильница» заявились сто человек

7 октября 2019 года, 11:02

Завершился приём заявок на девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

В этом году заявки на конкурс подали 100 человек, среди которых 47 чтецов, 28 писателей и 54 поэта. Подавать заявку можно было в несколько номинаций.

Далее, 9 октября, участников, которые подали заявку в номинацию «Лучший чтец», ожидает прослушивание. В предварительном отборе чтецов членами жюри будет рассматриваться одно стихотворение от каждого участника. По итогам предварительного отбора оргкомитетом опубликует список прошедших отбор вечером 9 октября.

Всех желающих приглашают посетить прослушивание и поддержать чтецов. Отбор пройдёт 9 октября в 16:00 в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, дом 15).

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