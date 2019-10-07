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Политика

Из-за неправильной эксплуатации печи в Псковском районе горел двухэтажный жилой дом

7 октября 2019 года, 10:52

Пожары из-за неправильной эксплуатации отопительных печей и печного оборудования являются частыми в холодное время года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 5 октября в 12.09 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ерошихи Псковского района.

В результате пожара в двухэтажном жилом доме выгорел второй этаж и чердачное помещение по всей площади. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В связи с этим спасатели напоминают некоторые меры предосторожности при эксплуатации печей и печного отопления.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- Применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- Топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

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