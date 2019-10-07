Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Пушкинских Горах выберут лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов

7 октября 2019 года, 10:49

Лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов выберут на фестивале «Мой Пушкин», который пройдёт в Пушкинских Горах с 11 по 15 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что участники приедут из Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Мурманской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и Республики Дагестан.

В этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, драматурга и прозаика. Юбилей празднуют и многие произведения Александра Пушкина: 190 лет со дня написания романа «Роман в письмах», стихотворений «Воспоминания в Царском Селе», «Зимнее утро», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 185 лет назад свет увидела повесть «Пиковая дама» и сказка «Золотой Петушок».

В фестивале примут участие учащиеся образовательных учреждений, индивидуальные исполнители, а также детские и молодежные творческие коллективы. Среди них будут выявлены сильнейшие в 7 номинациях — «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская работа», «Хореография», «Вокал» и «Театральная». В состав жюри, которое будет оценивать выступления конкурсантов, войдут научные сотрудники Пушкинского Дома, заслуженные деятели искусств, кино и телевидения.

В один из вечеров на фестивале состоится поэтическая дуэль, в которой примут участие ребята двух возрастных групп: младшая будет читать стихотворение «Домовому», а старшая — «Деревня». Победителей определят с помощью голосования и отметят специальными дипломами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики предупредили о дожде со снегом в Псковской области 8 октября
Крупную партию табачной продукции без маркировки изъяли псковские полицейские
Жителям Псковской области, ищущим работу, предлагают посетить ярмарку вакансий 9 октября
Движение по улице 23 Июля в Пскове перекрыли для транспорта из-за ремонтных работ
«Family Album» приглашает псковичей принять участие на всероссийских конкурсах
В Псковской области приняли окончательные решения по реконструкции памятника «Купол»
В Пскове на девятый конкурс молодых поэтов «Чернильница» заявились сто человек
Из-за неправильной эксплуатации печи в Псковском районе горел двухэтажный жилой дом
В Псков привезли лоскутное одеяло, сшитое вручную мастерицами из 30 городов России

Комментарии

Авторизация
No comments
Белые всадники прогресса

Культура / ТВ
7 октября 10:24

Белые всадники прогресса

Более 100 псковских студентов прошли обучение, чтобы помочь «цифровому» телевидению прийти в каждый дом (ФОТО)
Припали к истокам

Культура
4 октября 09:51

Припали к истокам

В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
Путешествие из Волгограда в псковский театр

Культура / Театр
30 сентября 11:19

Путешествие из Волгограда в псковский театр

Люстра, стены и стихи — волгоградские школьники исследовали закулисье главной сцены Пскова