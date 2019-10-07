В Псков привезли лоскутное одеяло, сшитое вручную мастерицами из 30 городов России

7 октября с 12.00 до 19.00 в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, дом 8) пройдет выставка уникального экспоната — копии самого известного в мире лоскутного одеяла Dear Jane (Дорогая Джейн). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Полотно выполнено более чем из 5 тысяч лоскутков. Над созданием раритета в современном исполнении трудились 40 мастериц из 30 регионов России на протяжении девяти месяцев. Каждая отшивала по несколько блоков, самостоятельно подбирая ткани. Работа над проектом была завершена в мае этого года, и теперь оригинальный квинт путешествует по родным городам мастериц.

География выставок экспоната обширна: Екатеринбург, Волгоград, Белгород, Челябинск, Пермь, Воронеж, Петрозаводск, Уфа, Сургут, Саратов, Омск. Псковские зрители смогут увидеть экспонат благодаря участнице проекта Марине Волковой.

Dear Jane/Дорогая Джейн — самый известный в мире квилт. Хранится в музее Беннингтон в Вермонте (США). Экспонат выставляется и становится доступен вниманию публики всего один раз в год.