Два водителя повторно сели за руль пьяными

Одного полицейские поймали в Новоржеве, другого в Острове. Оба водителя раньше уже привлекались к ответственности за подобное правонарушение.

Так, вечером в ходе проверки авто "ВАЗ 21074" у жилого дома на улице Пушкина в городе Новоржеве дорожные полицейские выявили, что водитель транспорта нетрезв. Им оказался местный житель, 1971 года рождения. Мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Еще одного нетрезвого водителя сотрудники Госавтоинспекции нашли в Острове поздно ночью. Внимание инспекторов ГИБДД привлек мопед "Альфа" без номеров государственной регистрации. Транспорт остановили на улице Меркурьева. Управлял им житель деревни Маршевицы Островского района. 35-летний мужчина свою вину отрицать не стал.

По данным фактам полиция проводит проверки.